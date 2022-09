Bestialsko zgwałcił i zamordował. Proces zabójcy z Sulikowa za zamkniętymi drzwiami

Za zamkniętymi drzwiami przed Sądem Okręgowym w Szczecinie rozpoczął się proces Bestii z Sulikowa. Chodzi o Dawida J., który w maju ubiegłego roku zamordował 18-letnią Magdę.

30-latek, pod pretekstem pomocy, wywiózł ją do lasu, zgwałcił i udusił. Po odnalezieniu ciała, mężczyzna przyznał się do winy. Prokuratura domaga się dla oskarżonego, nawet dożywocia.Akt oskarżenia tej brutalnej zbrodni odczytał Jarosław Przewoźny, prokurator rejonowy w Kamieniu Pomorskim.- Uderzył Magdalenę pięścią w nasadę nosa oraz uciskał jej szyję, doprowadzając do krwotoku z przewodów nosowych pokrzywdzonej i rozedmy płuc, a następnie do jej śmierci w wyniku uduszenia gwałtownego. Po czym ukrył jej zwłoki w lesie, pod korzeniami przewróconego drzewa - powiedział Przewoźny.Babcia Magdy, która była na sali sądowej, nadal nie może się pogodzić ze śmiercią wnuczki.- Moją wnuczkę zamordował. Wziął ją z parkingu tylko po to, żeby ją zamordować. Przecież czytałam jego zeznania. Powinien być najwyższy wyrok, a nie dadzą mu 15 lat i wyjdzie?! - mówiła babcia.W 2006 roku, mając zaledwie 14-lat, Dawid J. bestialsko zgwałcił i zamordował swoją o rok wówczas młodszą sąsiadkę, z którą wracał ze szkoły. Za to przestępstwo trafił do poprawczaka, z którego wyszedł po zaledwie 4 latach.