Ochotnicze Straże Pożarne z kolejną pulą dofinansowania [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

1,5 miliona złotych przeznaczy w tym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację programu "Mały Strażak".

Środki skierowane zostaną głównie do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - mówi Marek Subocz, prezes funduszu.



- To już jest piąta edycja programu w województwie zachodniopomorskim. Ponad 5 mln zł trafiło już do Ochotniczych Straży Pożarnych, na zakup sprzętu, który na co dzień jest im potrzebny do wypełniania tej służby. Są to radiostacje, buty, hełmy, pompy, agregaty czy pilarki - wylicza Subocz.



O ile z uzupełnieniem sprzętu jednostki OSP na bieżąco sobie radzą, o tyle coraz większy problemem stają się braki kadrowe - przyznają sami strażacy ochotnicy.



- Młodzież się do tego nie garnie, interesuje się czym innym, jakaś elektronika, komputery i tego typu rzeczy. Jak chce pan zorganizować w straży jakąś akcję, to ich nie ma. - Problem jest ogólnokrajowy i także my się z nimi borykamy. Poprzez organizację różnego rodzaju imprez staramy się tych młodych ludzi przyciągnąć, żeby pokazać im co robimy i co możemy robić - mówią strażacy.



Wysokość udzielonego dziś wsparcia jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, to kwoty od około 5 do około 12 tysięcy złotych.