Protest w zachodniopomorskich wodociągach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Pracownicy Wodociągów Zachodniopomorskich i Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji domagają się podwyżek płac. Z kolei w szczecińskim ZWiK-u trwa spór zbiorowy, też w sprawie wysokości wynagrodzeń.

Dostarczamy wodę do 28 gmin, chcemy niewielkich podwyżek - mówi Sławomir Walencik z "Solidarności" Wodociągów Zachodniopomorskich.



- Domagamy się podwyżek. W zależności od grupy pracowniczej, w wysokości ok. 200 zł brutto. W tej chwili problem polega na tym, że mamy niezrealizowany zapis umowy o podwyżce o złotówkę, czyli ok. 168 zł dla pracowników bezpośrednio produkcyjnych od 1 kwietnia - mówi Walencik.



Pracownicy Goleniowskich Wodociągów chcą podwyżki w wysokości 3 procent ponad inflację - mówi Tomasz Korowaj z "Solidarności" w Goleniowskich Wodociągach i Kanalizacji.



- Domagamy się waloryzacji wynagrodzeń, bo tak by to trzeba było nazwać, o bieżącą wartość inflacji, czyli w tym momencie około 15-16 procent. Tak jak ta wartość jest publikowana przez GUS. Plus chcielibyśmy podwyżki w granicach trzech procent - mówi Korowaj.



W szczecińskim ZWIK-u zbiorowy układ pracy został wypowiedziany w ubiegłym roku - przypomina Elżbieta Kubiaczyk-Hrabi z "Solidarności" w wodociągach.



- Jako "Solidarność" również jesteśmy w sporze zbiorowym, ponieważ nie zostały spełnione nasze warunki ani oczekiwania, dotyczące układu zbiorowego pracy. Został wprowadzony regulamin wynagradzania, który nie satysfakcjonuje pracowników - mówi Kubiaczyk-Hrabi.



Związkowcy z tych trzech firm wodociągowych podkreślają, że jeżeli nie będzie podwyżek, to cześć wykwalifikowanych pracowników odejdzie z pracy.