Myszołowiec towarzyski zaprasza na lekcje

Wakacje za nami, to mamy dla was zaproszenie na nietypową lekcję z puchaczem, lannerem czy myszołowcem w roli nauczyciela.

Można wziąć udział w zajęciach z drapieżnikami z najdalszych zakątków świata i w ten sposób wesprzeć budowę wolier dla podopiecznych Zwierzogródu, Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Wielgowie. Zaprasza Paulina Seweryniak wraz z Irą.- W Polsce wykorzystywana jest głównie do zadań sokolniczych. Jest to ptak hodowlany. Pomaga nam edukować najmłodszych, ponieważ jest bardzo przyjazna i ułożona. Pokazuje budowę, dziób zakrzywiony w dół, sylwetka dość agresywna, szpony ostre, wzbudza respekt. Ira serdecznie zaprasza wszystkie szkoły do tego, aby trochę dowiedzieć się o ptakach drapieżnych, ich ochronie, znaczeniu. Między innymi będzie Ira, ale oprócz niej będzie też sowa Bravia. U nas w ośrodku będą od początku września odbywały się zajęcia dla szkół z zakresu ochrony ptaków - mówi Seweryniak.Z ośrodkiem można się skontaktować np. poprzez facebookowy fanpage. Dochód z lekcji będzie przeznaczony na rozbudowę azylu.