Operator Terminalu LNG wybuduje nową drogę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Do końca przyszłego roku powstanie nowa droga do latarni morskiej i Fortu Gerharda w Świnoujściu. Podpisano porozumienie pomiędzy Miastem Świnoujście i spółką Gaz-System, operatorem Terminalu LNG, który w całości sfinansuje budowę drogi.

Skróci to mieszkańcom i turystom dojazd do obiektów turystycznych z przeprawy promowej i pobliskiej dzielnicy Warszów.Zostanie wybudowana nowa ulica Ku Morzu, wraz z infrastrukturą drogową - podkreśla Artur Zawartko, Wiceprezes spółki Gaz-System.- Udało się jeszcze wytyczyć taki przebieg, w tej silnie uprzemysłowionej dzielnicy. Dodatkowo sfinansujemy 200 metrów pod bramę i będziemy mieli swój udział w parkingu na 90 samochodów i siedem autokarów. Bardzo głęboko liczymy, że będzie to droga w najwyższym możliwym standardzie w tym rejonie - mówi Zawartko.Nowa droga ułatwi dojazd do atrakcji turystycznych - zaznacza Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia.- Przede wszystkim to, co było dla nas najważniejsze, mieszkańców Świnoujścia i władz samorządowych, to jest bezpieczny dojazd do naszych największych zabytków, latarni morskiej, Fortu Gerharda i falochronu - mówi Żmurkiewicz.Droga będzie miała prawie dwa kilometry, a koszt jej budowy to 30 milionów złotych.