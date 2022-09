Poseł PO odpowiada na zaproszenie wojewody do wspólnej debaty

Zamiast debatować, trzeba działać, aby odbudować Odrę - mówił poseł PO Arkadiusz Marchewka. W ten sposób odpowiada na słowa zachodniopomorskiego wojewody, który w "Rozmowach pod krawatem" podkreślał, że nie ma nic do ukrycia w sprawie działań ratunkowych na rzece.

Zbigniew Bogucki zaproponował debatę politykom opozycji, którzy w jego ocenie temat katastrofy na rzece rozgrywają politycznie.Arkadiusz Marchewka z PO w mediach informował o kontroli, jaką przeprowadził w Urzędzie Wojewódzkim. W ocenie Boguckiego to była "błazenada", bo gdy on chciał z opozycją rozmawiać to usłyszał, że Marchewka "nie ma czasu".Spytaliśmy polityka PO, czy przyjmie wyzwanie do debaty od wojewody.- Zamiast debatować, pan wojewoda powinien wspierać wszystkich tych, którzy walczą o to, aby jakość Odry odbudować - mówi poseł PO.Spytaliśmy posła Marchewkę o wyniki poselskiej kontroli w urzędzie.- Wojewoda pierwsze informacje do swoje sztabu otrzymuje 10 sierpnia, czyli dwa tygodnie po tym, kiedy pojawiają się pierwsze informacje. To znaczy, że sytuacja została przespana - mówi Marchewka.- O tym, że były zaniedbania, to wiemy. Stracił posadę szef Wód Polskich oraz generalny inspektor ochrowy środowiska. Pytam o konkretne działanie tutaj, na Pomorzu Zachodnim - pytał reporter Radia Szczecin.- Jeżeli służby państwa działałyby natychmiast, to wtedy zachodniopomorski sztab mógł działać szybciej - mówi poseł PO.Według ustaleń specjalistów z Polski i Niemiec, katastrofę na Odrze mógł spowodować masowy zakwit złotej algi. Badania trwają.