Koniec zakazu korzystania z Odry

Zakaz korzystania z wód Odry zakończy się w poniedziałek o północy.

Tym samym od wtorku, życie przy Odrze będzie mogło wrócić do normy - poinformował na konferencji prasowej wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Zakaz obowiązywał od 12 sierpnia.- Od kilku dni służby nie obserwują śniętych ryb, w związku z tym - po konsultacjach z ekspertami - zakaz można odwołać - dodał wojewoda: - W momencie, kiedy dzisiaj te warunki są na tyle dobre, że nie możemy już mówić o stanie kryzysu, to powracamy do normalnych reguł.Wojewoda podziękował także wszystkim służbom, które brały udział w walce z kryzysem na Odrze.Przypomnijmy, że rząd w związku z wprowadzeniem zakazu korzystania z rzeki, wypłaci odszkodowania m.in. dla przedsiębiorców - 3100 złotych.Jak dodał Zbigniew Bogucki, to "pierwszy krok" i jest pole do dyskusji na temat dalszego wsparcia dla poszkodowanych.Według ustaleń specjalistów z Polski i Niemiec, katastrofę na Odrze mógł spowodować masowy zakwit złotej algi. Badania wciąż jednak trwają.Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii - dr n. wet. Maciej L. Prost dodał, że żadnych toksycznych substancji ani w Odrze, ani w rybach, jak dotąd nie wykryto.