Zmuszali je do niewolniczej pracy i wykonywali na nich eksperymenty medyczne...

Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin]

We wtorek odbędzie się pogrzeb 45 Polek zamordowanych przez Niemców, w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Ravensbrück.

Wykonywano na nich eksperymenty pseudonaukowe i wykorzystywano do niewolniczej pracy.



Było to miejsce kaźni kilkudziesięciu tysięcy Polek - mówi Wojciech Wichert z IPN w Szczecinie. - Ten obóz różnie się ocenia - 40 lub 70 podobozów, wiele komand zewnętrznych, świadczono tam pracę niewolniczą dla niemieckich zakładów, dla koncernów Siemensa. W podobozach świadczono pracę niewolniczą dla przemysłu zbrojeniowego, czy wytwarzano części broni dla Wehrmachtu.



W obozie Niemcy wykonywali eksperymenty pseudonaukowe na więźniarkach, przeważnie Polkach, których było najwięcej.



- To były operacje kostne, stawowe, wstrzykiwanie bakterii. Często te osoby po wojnie, po opuszczeniu obozu były kalekami. Odczuwały jakieś dolegliwości zdrowotne z tego powodu. A wiem, że Niemcy w zakresie odszkodowań dla Polek nie byli zbyt hojni... - podkreśla Wichert.



Pochówek 45 Polek zidentyfikowanych przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN odbędzie się na cmentarzu w Fürstenbergu we wtorek.



Centralnym punktem uroczystości będzie Msza Święta polowa w intencji ofiar o godz. 12.00, celebrowana przez abp. Andrzeja Dzięgę, Metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego.