Burmistrz Polic stracił większość koalicyjną w Radzie Miasta

Większość koalicyjna w Radzie Miejskiej w Policach przechodzi już do historii. To za sprawą radnych - Artura Echausta i Sławomira Kajkowskiego, którzy oficjalnie poinformowali dziś o definitywnym opuszczeniu Wspólnoty Samorządowej GRYF XXI.

To oznacza, że ugrupowanie polityczne burmistrza Polic Władysława Diakuna oraz jego koalicjanta - czyli Platformy Obywatelskiej - straciło możliwość samodzielnego podejmowania uchwał.Obecnie większość w Radzie Miejskiej w Policach posiadają ugrupowania opozycyjne oraz radni niezależni.Zdaniem radnego Artura Echausta nie jest to jednak powód do podejmowania radykalnych decyzji kadrowych: - Nie chciałbym, żeby ktoś teraz odebrał, że utworzy się blok, który nagle będzie przewracał stan. Trzeba zastanowić się tak naprawdę czy zmiana przewodniczącego coś zmieni, czy zmiany przewodniczących poszczególnych komisji coś zmienią.W ocenie Artura Echausta, główny powód utraty większości koalicyjnej, to autorytarne zarządzanie gminą przez lokalnych działaczy Wspólnoty Samorządowej GRYF XXI.