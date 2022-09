Matecki: za nielegalne pobieranie opłat za parking, ktoś powinien ponieść konsekwencje

Nikt nie poniósł konsekwencji za błędy w uchwałach parkingowych, a miasto mogło nielegalnie pobrać nawet 20 milionów złotych - mówił w "Rozmowach pod krawatem" radny opozycji z klubu PiS Dariusz Matecki.

Na wtorkowej sesji radni poprawią uchwałę o Płatnych Parkingach Niestrzeżonych, tam Naczelny Sąd Administracyjny zakwestionował zapisy o opłacie dodatkowej. To ponad 400 tysięcy złotych do oddania kierowcom.Co więcej, Wojewódzki Sąd Administracyjny w całości uchylił uchwałę o Strefie Zamieszkania Stare Miasto. I tu być może trzeba będzie oddać wszystkie opłaty pobrane w tym miejscu - zwracał uwagę Matecki.- Tak naprawdę miasto nielegalnie pobierało pieniądze za parkowanie. Dzisiaj będzie musiało zwrócić 400 tysięcy złotych, a być może nawet do 20 mln zł. Wiedząc już, że nielegalnie pobiera pieniądze, dalej nie wyłączyło tych parkometrów i dalej ludzie płacili, pomimo tego, że nie musieli. Miasto powinno ponieść również jakieś konsekwencje personalne. Domagali się tego m.in. radni Koalicji Obywatelskiej, którzy są w koalicji rządzącej Szczecinem - mówi Matecki.W przypadku Strefy Zamieszkania Stare Miasto, urzędnicy czekają na pisemne uzasadnienie wyroku i zdecydują o ewentualnej kasacji do NSA. Miejska spółka pobierająca opłaty tłumaczy, że w tym momencie nie ma podstaw do wyłączenia parkomatów. W przypadku parkingów zakwestionowano część zapisów, a ścieżka prawna w sprawie Starego Miasta nie jest wyczerpana.