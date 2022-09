Komunikacja miejska i SPP. Radni PiS o problemach miasta

Brak nadzoru nas służbami komunalnymi zarzucają Piotrowi Krzystkowi radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Mówili o tym podczas konferencji prasowej, przed sesją Rady Miasta. Jako przykłady podawali problemy z komunikacją miejską: obcinaniem kursów czy brakiem podwyżek dla kierowców.

Wspominali też o zamieszaniu ze strefą płatnego parkowania. Przypomnijmy, Naczelny Sąd Administracyjny zakwestionował część zapisów dotyczących opłaty dodatkowej. Niewykluczone, że miasto będzie musiało oddać kierowcom 400 tysięcy złotych, pobranych opłat.To wynika ze złego zarządzania miastem - mówi przewodniczący klubu PiS w radzie miasta Marcin Pawlicki.- Nie dzieje się dobrze w mieście. Uchwały są źle przygotowywane, a pieniądze, pomimo tego, że w budżecie są, nie zostają przeznaczane na rzeczy, które powinny być. Ilość miejsc w mieście się zmniejsza, są one ograniczane. Nieprzyjazna jest też komunikacja miejska. Mieszkańcy przychodzą do nas z tymi tematami, ale też sami to widzimy, poruszając się komunikacją - zaznacza Pawlicki.Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta, radni zajmą się również podwyższeniem maksymalnych stawek w szczecińskich taksówkach.