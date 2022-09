Uprawiał marihuanę na balkonie

Fot. Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu Fot. Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Urządził w mieszkaniu plantację marihuany - wpadł, bo rośliny widoczne były nawet z ulicy.

31-latek uprawiał marihuanę w swoim mieszkaniu, a także na balkonie. To właśnie rośliny wystające z balkonu zauważył patrol policji, który postanowił podjąć domową interwencję. Mundurowi wewnątrz znaleźli siedem krzewów konopi, a także sprzęt służący do prowadzenia domowej plantacji: lampy i nagrzewnice. Policjanci zabezpieczyli też 200 gramów nielegalnego suszu roślinnego i wagi.



31-latek został zatrzymany. Grozi mu nawet do 10 lat więzienia.