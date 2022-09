Szczątki na placu budowy w Szczecinie. Mogą pochodzić ze średniowiecza [WIDEO, ZDJĘCIA]

Szczątki ludzkie wykopali robotnicy na ulicy Dworcowej przy skrzyżowaniu ze Świętego Ducha, gdzie powstaje nowe torowisko tramwajowe. Mogą to być pozostałości po średniowiecznym cmentarzu.

Prace trzeba było jednak wstrzymać, by szczątki odkopać - potwierdza nam jeden z robotników.- Jakiś pochówek tutaj był. Były kości i czaszki. Niedużo tego było, w reklamówkę bym to zapakował. Nie liczyłem ile tego było. Jeśli jeszcze na coś natrafimy, mamy od razu przerwać prace i zgłosić - mówi robotnik.Szczątki zabezpieczyła policja. Wstępnie oszacowano, że mogą pochodzić z czasów I wojny światowej, ale niewykluczone jednak, że są starsze - mówi Ewelina Gryszpan z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.- Nasz technik wykonywał oględziny miejsca zdarzenia, sporządzono także dokumentację fotograficzną. W tych czynnościach brał również udział biegły sądowy. Znalezisko zostało przekazane do zakładu medycyny sądowej, gdzie zostanie ustalony dokładny czas i okres ich pochodzenia - mówi Gryszpan.Cmentarz przykościelny przy ulicy Dworcowej powstał w średniowieczu. Działał przy parafii pw. Świętego Ducha. Chowani tam byli ludzie biedni, chorzy, sieroty czy podróżni. Zlikwidowany został w XVII wieku, a w jego miejscu powstały pruskie fortyfikacje.