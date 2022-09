"Niech ten pomnik przypomina o człowieczeństwie" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Z pomnika, który stanie dziś na cmentarzu w Fürstenbergu czerpcie mądrość - mówiła dziś podczas uroczystości pogrzebowych więźniarek z Ravensbrück, psycholog profesor Wanda Półtawska, przyjaciółka św. Jana Pawła II, która przeżyła piekło tego obozu.

Przypomnijmy, nasi naukowcy ustalili, że w trakcie II Wojny Światowej, Niemcy w kaplicy na cmentarzu w Fürstenbergu, niedaleko Ravensbrück - palili ciała rozstrzelanych więźniarek, a prochy zakopywali w nieoznaczonych grobach.Do tej pory pracownicy IPN odnaleźli i zidentyfikowali 45 zamordowanych kobiet. Dziś urna z ich prochami zostanie złożona w nagrobku, po ceremonii pogrzebowej.Niech ten pomnik, to miejsce przypomina o człowieczeństwie - mówiła dr Wanda Półtawska: - Są ludzie, o których się mówi "wielki człowiek", "święty człowiek", "mądry człowiek", ale są tacy do których się woła: "Bądź człowiekiem, bo nie żyjesz jak człowiek... " To miejsce może nam wyraźnie ukazać tę różnicę...Dziś Państwo Polskie oddaje hołd kobietom, bohaterkom, które walczyły o wolną Polskę - mówił szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - Jan Józef Kasprzyk.- Przede wszystkim, dzisiaj wyrażamy hołd wobec tych kobiet, które po latach pochówków w bezimiennych mogiłach spoczną na cmentarzu. Wobec więźniarek, które walczyły o wolność, bo to były kobiety-żołnierze Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Nasza obecność tutaj to wyraz hołdu, wyraz pamięci i wdzięczności wobec ich ofiary życia. Jesteśmy wolni dzięki nim, bo to im nie zabrakło odwagi - dodał Kasprzyk.Obóz w Ravensbrück był miejscem eksterminacji kobiet, na więźniarkach przeprowadzano też eksperymenty medyczne. Najwięcej uwięziono tam Polek. Przez 6 lat jego działaniatrafiło tam ponad 130 tysięcy osób. Większość zmarła z wycieńczenia, została rozstrzelana lub zagazowana.