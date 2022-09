Są jeszcze środki na dofinansowanie połączeń autobusowych

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Jest dodatkowy nabór na pieniądze z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki od dziś przyjmuje wnioski od samorządów, które chcą w tym roku dofinansować połączenia autobusowe na swoim terenie.



Do wzięcia jest ponad 9,5 mln złotych - mówił, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", rzecznik wojewody zachodniopomorskiego Michał Ruczyński: - Ta dopłata wynosi - to brzmi specyficznie - 3 zł do jednego wozokilometra, ale w rzeczywistości to dofinansowanie wynosi nawet do 90 proc. po to, aby zapewnić dojazd do szkoły czy szpitala i znieść to wykluczenie komunikacyjne.



Samorządy wnioski mogą składać do przyszłego poniedziałku. Z dofinasowania skorzystały już m.in. Gryfino, a także Kobylanka, tam dzięki programowi połączenia ze Szczecinem i Stargardem zyskali mieszkańcy np. Cisewa, Niedźwiedzia i Bielkowa.