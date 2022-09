Kierowcy z szansą na kolejny zwrot pieniędzy

Jeszcze w tym tygodniu, ruszy akcja zwrotu pieniędzy dot. opłat dodatkowych za parkowanie w tzw. Płatnych Parkingach Niestrzeżonych - informuje miejska spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

Zapisy uchwały dot. funkcjonowania PPN-ów zostały na początku sierpnia uchylone przez Naczelny Sąd Administracyjny.Miasto zadecydowało, że odda pieniądze kierowcom, którzy zapłacili kary za brak biletu - chodzi o około 2,5 tys. wezwań po 200 zł. To daje ponad pół miliona złotych.Nie można tego zrobić automatycznie, trzeba będzie złożyć wniosek np. przez stronę internetową - mówił dziś, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", rzecznik NiOL Wojciech Jachim.- W tym tygodniu takie formularze, wnioski i procedury ogłosimy i będziemy mogli przystąpić do tej akcji zwrotowej - tłumaczył Jachim.Jeżeli sprawa trafiła do egzekucji, kierowca otrzyma także zwrot dodatkowych kosztów. Czy pieniądze będą pochodzić z kasy spółki czy z budżetu miasta - tego na razie nie wiadomo.- Przecież wiadomo, że my tych pieniędzy nie trzymamy na lokacie. Spółka NiOL ma różnego rodzaju działalność i te pieniądze muszą się znaleźć na odszkodowanie - dodał Jachim.Od ponad miesiąca opłaty w PPNach przy szczecińskim Urzędzie Miasta, pod Trasą Zamkową, oraz na ulicach Czarnieckiego i Ogińskiego nie są kontrolowane. Dziś poprawki do uchwały zostały przegłosowane przez Radę Miasta, musi je jeszcze m.in. zaakceptować wojewoda.