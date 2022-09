Polska zainteresowana zwiększeniem eksportu ropy z Nigerii

Polska jest zainteresowana zwiększeniem eksportu ropy oraz gazu skroplonego LNG z Nigerii.

Mówił o tym, w stolicy tego kraju, prezydent Andrzej Duda. Nigeria to pierwszy przystanek w trakcie podróży polskiego przywódcy po Afryce Zachodniej.Prezydent Andrzej Duda mówił w Abudży, że ropa i gaz LNG z Nigerii mogą okazać się ważne w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polsce, ale i Unii Europejskiej."Nigeria jest krajem bardzo zasobnym w te surowce. Pierwsze dostawy gazu LNG do naszego terminalu w Świnoujściu - jak również import ropy naftowej - już miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat. Chcielibyśmy, żeby w przyszłości te dostawy do naszego kraju z Nigerii były większe" - deklarował Andrzej Duda.Polska jest jednym z krajów Europy, który od wielu miesięcy poszukuje nowych źródeł energii, by móc uniezależnić się od dostaw z Rosji. O zwiększeniu dostaw surowców z Nigerii do Europy rozmawiali też w lipcu przedstawiciele Unii Europejskiej.Nigeria jest obecnie największym w Afryce producentem ropy naftowej i ósmym największym eksporterem tego surowca. Jest też piątym największym na świecie eksporterem skroplonego gazu ziemnego LNG. Handel utrudnia jednak duża aktywność grup terrorystycznych na terenie tego państwa.