Rekordowe lato dla ratowników LPR w Zegrzu. Kraska: "to będzie kolejna baza całoroczna"

To były rekordowe wakacje dla ratowników z bazy LPR w Zegrzu Pomorskim.

W tym roku, koszalińska załoga spędziła w powietrzu 154 godziny. Tak było od 1 czerwca do 5 września.



Baza niedaleko Koszalina działa tylko w sezonie letnim, to ze względu na wzmożony ruch turystyczny w regionie.



Pomocy w tym czasie udzielono ponad 150 pacjentom. To poszkodowani w wypadkach, osoby po udarach czy zawałach. Baza w Zegrzu jest jedyną sezonową bazą LPR w Polsce.



- To ma się jednak zmienić do końca przyszłego roku - zapowiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska: - Jak pokazują nasze wyliczenia i statystyki - także poza okresem wakacyjnym - tutaj jest wzmożony ruch i tych nagłych przypadków jest dużo. Podjęliśmy więc decyzję, aby w tym miejscu wybudować i stworzyć bazę całoroczną.



Całoroczna baza LPR w województwie zachodniopomorskim działa w Goleniowie.