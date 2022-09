Wojsko pomogło przetransportować wątrobę do przeszczepu

Fot. Facebook / Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej Fot. Facebook / Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej Fot. Facebook / Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej

1300 km w dwie godziny pokonali lekarze ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. To wszystko, by przetransportować z Krakowa wątrobę do przeszczepu. Tak szybka akcja była możliwa dzięki żołnierzom z Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Narząd przewieźli na pokładzie samolotu M28B 1R Bryza, co znacznie zaoszczędziło czas - mówi Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.



- Dzięki temu wsparciu możliwy był sprawny i szybki transport tego narządu do szpitala. Na bloku operacyjnym wraz z pacjentką oczekiwał już na narząd zespół chirurgów-transplantologów i pielęgniarek. Gdyby lekarze musieli poruszać się drogą lądową, to trwało by to prawie 6 godzin. Dzięki temu znacznie skrócił się szkodliwy dla organu zimny czas niedokrwienia - mówi Owsik-Kozłowski.



Organ pobrano kilka dni temu od zmarłego dawcy - dodaje rzecznik Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.



- Narząd trafił do pacjentki, która czekała na niego prawie rok. Co najważniejsze, biorczyni czuje się dobrze i wszystko wskazuje na to, że niebawem opuści szpital. Za taki scenariusz trzymamy kciuki - mówi Owsik-Kozłowski.



W tym roku lekarze ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie przeszczepili już 30 wątrób.