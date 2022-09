Kolejna trybuna stadionu Pogoni dostępna dla kibiców [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Trybuna "wschodnia" stadionu imienia Floriana Krygiera w Szczecinie gotowa na przyjęcie kibiców. I to nie tylko sympatyków Pogoni Szczecin, ale także grupy fanów drużyny przyjezdnej.

W swojej konstrukcji jest to trybuna nietypowa - przyznaje Krzysztof Ufland, rzecznik prasowy Pogoni Szczecin.



- To jedna z tych trybun, które nie są osadzone na wale, tylko są wybudowane od podstawy. Oznacza to, że pod trybunami znajduje się zaplecze. Są tam te wszystkie rzeczy, których kibice potrzebują by mecz był przyjemniejszy, a więc bary, toalety, czy też trochę miejsca, by w przerwie wyjść na chwilę poza trybuny - mówi Ufland.



Obok trybuny "wschodniej", już w niedzielę udostępniony zostanie kibicom także brakujący fragment trybuny "zachodniej". W sumie będzie to ponad 7000 zupełnie nowych dodatkowych krzesełek.