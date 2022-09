Rowerzyści na drogach. Ten przepis jest mało znany [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Koniec pierwszeństwa rowerzystów przed przejazdami rowerowymi. Przepis usunięto "po cichu" w listopadzie poprzedniego roku. O samej zmianie mówiono niewiele, dlatego nie do końca jest rowerzystom znana.

Według rozporządzenia, kierowca musi ustąpić pierwszeństwa jedynie rowerzyście, który znajduje się już na przejeździe. Sprawdziliśmy, co na to sami rowerzyści. - Ten przepis jest jakiś taki ukryty, a ja się tym interesuje i staram się czytać, żeby nie narobić sobie kłopotów. Albo rząd zawalił, albo miasto. W Polsce jest inaczej, bo zagranicą dojeżdża do pasów i 20 metrów powoli zwalnia. A tu jadą przed samymi pasami zatrzymują się i wszyscy w strachu, jak przechodzą przez pasy. Tak samo rowerzyści, muszą pilnować się tego - mówią rowerzyści.



Poszkodowani mogą się czuć ci, którzy uczestniczyli w takich zdarzeniach drogowych z rowerzystami i zostali oskarżeni jako sprawcy - mówi Arkadiusz Kuzio z Akademii Ruchu Drogowego. - Zmieniło się i co najgorsze zmieniło się w ubiegłym roku. Nie do końca byliśmy wszyscy świadomi tych zmian, które nastąpiły w przepisach. Musimy ostrzec rowerzystów, że czas najwyższy zwolnić dojeżdżając do przejazdu rowerowego, zachować szczególną ostrożność i oczywiście, kiedy przejazd nie będzie możliwy, musimy się zatrzymać i poczekać na taką możliwość.



Obecnie kierowcy samochodów mają obowiązek, zbliżając się do przejazdu dla rowerów, zachować szczególną ostrożność. W 2022 roku weszły w życie nowe zasady dotyczące uprawnień niezbędnych do jeżdżenia rowerem. Osoba nastoletnia, która zostanie skontrolowana przez policjantów, a nie ma karty rowerowej, może dostać grzywnę wynoszącą nawet 1500 złotych. Bo wraz ze zmianami 2022 roku wzrosły też mandaty dla rowerzystów.