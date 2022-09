Startują zawody w grzybobraniu, które organizuje nadleśnictwo Resko.

Konkurs polega na znalezieniu, jak największego grzyba jadalnego. Liczy się długość trzonka i obwód kapelusza, do tego grzyb musi być w całości.Największe znaleziska można przynosić do biura Nadleśnictwa w Resku albo przesłać ich zdjęcia pod adres e-mail: ewa.simonowicz@szczecin.lasy.gov.pl.Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Nadleśnictwa Resko . Konkurs trwa do końca października.