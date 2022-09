Większość promu "Gryfia" jest zachowana w oryginale. "Wystrój z lat 70." [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zabytkowy prom "Gryfia" mógł przewieźć na swoim pokładzie nawet 250 osób. Niewykluczone, że wkrótce będzie muzealnym eksponatem.

Zanim to się jednak stanie, zwiedziliśmy pokład jednostki. Sprawdziliśmy co znajduje się pod pokładem, obejrzeliśmy pomieszczenia dla załogi i miejsce, gdzie podróżowali stoczniowcy do pracy. Po statku oprowadzał nas Robert Gruźlewski, mistrz taboru pływającego.- Tu siedzą marynarze, którzy pilnują "Gryfii", ale też obsługują inne jednostki. Są dwie kajuty, łóżka, do tego kanapa i szafy. Wystrój z lat 70. Teraz to jest szkieletowa obsługa, ale cały czas jest - mówi Gruźlewski.Podczas przebudowy podniesiono mostek "Gryfi", aby zmieścił się współczesny samochód ciężarowy.- Większość rzeczy jest zachowana w oryginale, mówię o całej skorupie kadłuba i kształcie. Natomiast ze względu na przebudowę w 1992 roku, zmienił się charakter napędu z parowego na spalinowy. Do tego uległa zmianie cała instalacja elektryczna, światło nawigacyjne, sterowanie, była przebudowa rampy. Wtedy z promu kolejowo-pasażerskiego stał się samochodowo-pasażerskim - mówi mistrz taboru pływającego.Prom "Gryfia" jest sprawny i może pływać.We wtorek zarząd stoczni zaproponował Muzeum Narodowemu w Szczecinie przejęcie statku w depozyt. Dyrektor placówki w oświadczeniu stwierdził, że musi się zapoznać z propozycją.