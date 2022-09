Akcja ratunkowa kilkadziesiąt metrów nad ziemią. To scenariusz ćwiczeń strażaków [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Mężczyzna zasłabł w turbinie wiatrowej i potrzebuje pomocy na wysokości kilkudziesięciu metrów - taki był scenariusz ćwiczeń zorganizowanych przez kołobrzeską straż pożarną.

Strażacy pojawili się na farmie wiatrowej w miejscowości Mołtowo. Na miejscu mieli okazję przećwiczyć ewakuację osoby poszkodowanej.



Młodszy aspirant Damian Romańczuk z kołobrzeskiej straży pożarnej mówi, że w ćwiczeniach bierze udział specjalna grupa wysokościowa.



- Mamy okazję przećwiczyć wszystkie nasze elementy, zgrać to wszystko z pracownikami obsługującymi taką turbinę wiatrową. Mamy zaplanowany scenariusz w postaci ewakuacji osoby, która jest uwięziona w gondoli. Zasłabła ona podczas wykonywania czynności obsługowych - mówi Romańczuk.



Strażacy z wykorzystaniem lin i specjalnych noszy musieli przetransportować osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce. Jak wskazują strażacy, tego typu ćwiczenia mają przygotować ich nie tylko do interwencji na farmach wiatrowych, ale także pozwalają szkolić techniki niezbędne do codziennych interwencji.