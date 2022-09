Fot. Anna Łukaszek [Radio Szczecin]

Wydawałoby się, że końcówka lata to za wcześnie, jak na taki asortyment. Okazuje się jednak, że bombki, girlandy, kalendarze adwentowe i inne ozdoby bożonarodzeniowe trafiły już na półki kilku sieciówek.

W Szczecinie to sklepy przy al. Bohaterów Warszawy. Świąteczny asortyment pojawił się w nich już na koniec sierpnia. Co na to klienci?



- Jesteśmy w szoku. - Trochę wcześnie, zdecydowanie. - Lampki, bombki, jakby ktoś już potrzebował. - Widzę, że jest też kalendarz świąteczny. To dosyć zabawne. - To jest nudne, to jest taka codzienność, to nie jest żadna magia świąt. - Niektórzy może wcześniej zaczną święta. Czas tak szybko leci, że zaraz będzie faktycznie trzeba ubierać choinkę. - Nastrój świąteczny zostawię sobie na później - mówią klienci sklepu.



Święta Bożego Narodzenia przypadają na dzień 25 grudnia.