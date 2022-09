Znów spada bezrobocie

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Coraz niższe bezrobocie w regionie. Liczba osób zarejestrowanych w sierpniu w stosunku do danych z poprzedniego miesiąca zmniejszyła się o 19 - takie dane podał Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

- Stopa bezrobocia w zachodniopomorskim to 6,3 procent - zaznacza Artur Frąckiewicz z działu analiz Wojewódzkiego urzędu Pracy w Szczecinie. - Kolejny rekord został pobity. Bardzo się z tego cieszymy, że liczba bezrobotnych spadła. Nie jest to duży spadek, ale mimo wszystko cieszy, że zwłaszcza w tych trudnych czasach, został odnotowany. Stopa bezrobocia wynosi 6,3 proc. Podobnie jak w poprzednim miesiącu, ponieważ spadek nie był na tyle istotny, żeby wartość stopy się zmniejszyła.



- Prace można dostać praktycznie od ręki - podkreślają odwiedzający Urząd Pracy. - Bardzo łatwo. Tylko dwoje rąk do pracy trzeba mieć. W tej chwili jest 65 stron ofert na monitorach. Każdego potrzebują. I kucharza, pokojówkę. Trzeba chcieć pracować. Można wszystko załatwić.



Najniższą stopę bezrobocia w sierpniu w zachodniopomorskim odnotowano w powiecie kołobrzeskim prawie dwa procent, a najwyższą w powiecie białogardzkim ponad szesnaście procent.