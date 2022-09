Jedna z najbardziej popularnych wsi w Polsce będzie mieć nową drogę. Główna jezdnia do Barzkowic przejdzie remont.

Powiat stargardzki dostał rządowe dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu. To 5 milionów złotych.



- Remont przejdzie odcinek od przejazdu kolejowego do mostku za Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego - mówi dyrektor Ośrodka Adam Kalinowski. - W przyszłym roku ma być wyremontowana droga w Barzkowicach, czyli koło naszego ośrodka; na placu, gdzie odbywają się targi.



Tegoroczne targi w Barzkowicach rozpoczną się w najbliższy piątek i potrwają do niedzieli. Wieś przez trzy dni imprezy odwiedza nawet 120 tysięcy osób.