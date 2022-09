Nowe wyzwanie przed polską służbą zdrowia

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zima będzie się wiązała z większą liczbą uchodźców i pacjentów w szpitalach - przewiduje minister zdrowia Adam Niedzielski.

Sytuacja na Ukrainie i przygotowania systemów opieki zdrowotnej na wyzwania związane z migracją były omawiane podczas nieformalnego spotkania unijnych ministrów zdrowia w Pradze.



Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że po okresie stabilizacji związanym z ciepłymi miesiącami, przed Unią Europejską stoi zimowe wyzwanie, a perspektywa na najbliższe miesiące nie jest dobra.



- Miesiące zimowe, na które my patrzymy z perspektywy wysokich cen energii, na Ukrainie będą często oznaczały brak możliwości ogrzewania. Z tego względu bardzo dużo ludzi będzie chciało znaleźć bezpieczne schronienie w Polsce - powiedział Polskiemu Radiu Adam Niedzielski. - Jest jeszcze gorszy wymiar tego wszystkiego. Część mniej mobilnych osób będzie narażona na odmrożenia i amputacje, bardzo bolesne konsekwencje niskiej temperatury. Jesteśmy przygotowani na przyjmowanie zwiększonej liczby pacjentów. Utworzyliśmy w Rzeszowie hub, który pomoże nam kierować tych pacjentów do innych krajów Europy, aby nie zaburzać i tak napiętego dostępu do leczenia w Polsce - dodał minister zdrowia.



W ramach praskiego szczytu doszło do spotkania ministrów zdrowia z przedstawicielami firm farmaceutycznych produkujących szczepionki przeciwko COVID-19. Minister Adam Niedzielski podkreślił, że Polska opowiada się za większą transparentnością zawieranych umów.