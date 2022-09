Reparacje od Niemiec? Historyk tłumaczy w "RSnW"

Nie ma żadnego dokumentu, który jednoznacznie by stwierdzał, że Polska zrzekła się reparacji od Niemiec - mówił w programie "Radio Szczecin na Wieczór" profesor Grzegorz Kucharczyk z Polskiej Akademii Nauk.

W 1953 roku nie było jednego państwa niemieckiego - tłumaczył historyk - odpierając argument, o zrzeczeniu się przez Polskę reparacji w oparciu o dekret Bolesława Bieruta. Także, argument kanclerza Niemiec, który powołuje się na porozumienie "Dwa plus cztery" z 1990 roku - nie jest argumentem zamykającym sprawę."Dwa plus cztery " to porozumienie niemieckiej jedności w polityce zagranicznej podpisane przez obie ówczesne republiki Niemiec, Francję, USA, Wielką Brytanię i Rosję.- Można to traktować jedynie jako taktykę negocjacyjną, a nie podstawę prawną do rozstrzygnięcia sprawy - mówił profesor Grzegorz Kucharczyk. - Na jakimkolwiek etapie rozmów "Dwa plus cztery", przynajmniej tych etapach, które znamy z opublikowanych źródeł, nie pojawiała się kwestia reparacji. Przypomnę, bo może naszym słuchaczom wydawać się to czepianie się słów, ale w prawie międzynarodowym i traktatach międzynarodowych to bardzo ważne rozróżnienie. Mówimy o reparacjach, nie mówimy o odszkodowaniach.Reparacje wypłacane są na linii państwo - państwo. A według polskiego rządu Niemcy powinni zapłacić Polsce 6 bilionów 200 miliardów złotych.