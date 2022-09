Auto spłonęło w centrum Szczecina. Pasażerowie mówią o cudzie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mat. Anna Łukaszek [Radio Szczecin]

W rozpędzonym aucie nagle wybucha pożar, w środku jedzie pięcioosobowa rodzina z dziećmi. Auto błyskawicznie staje w ogniu. To nie scena z filmu a wypadek, do którego doszło we środę, przed godziną 22 w centrum Szczecina, dokładnie w alei Wojska Polskiego vis-a-vis Willi Lentza.

Nikomu nic się nie stało. Pasażerowie mówią o cudzie. Rodzina podróżowała z Niemiec do domu w Szczecinie. Do zdarzenia doszło po przeszło 1,5 tys. km trasy, niemal pod domem.



- Jechałem razem z nimi samochodem. Zaczął się palić od spodu. Jak wyruszaliśmy spod Placu Szarych Szeregów, samochody zaczęły na nas trąbić, zaczęliśmy czuć dym w samochodzie i na światłach mocno zaczęli trąbić - mówi jeden z pasażerów spalonego auta, pan Ireneusz. - My dopiero w tym momencie zobaczyliśmy dym i jak się zatrzymaliśmy był płomienie od spodu. Zaczęliśmy wyciągać dzieci, bo jechaliśmy z dwójką dzieci. Zjechaliśmy na bok. Samochód zaczął płonąć i doszczętnie spłonął. Jesteśmy roztrzęsieni. Jechaliśmy w piątkę. Małe dziecko 4-letnie, 14-letnie. Zdążyłem wezwać straż pożarną.



Samochód stoi na poboczu. Wrak zabierze laweta. Nie wiadomo, dlaczego auto się zapaliło.

Jak usłyszeliśmy, niedawno, przed daleką podróżą auto przeszło gruntowny remont.