Fot. Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Fot. Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

Milion złotych trafiło do szpitala w Stargardzie. Pieniądze przekazało miasto. To środki na naprawę tomografu komputerowego i zakup aparatu do znieczulania.

Miasto deklaruje, że przekaże placówce jeszcze 350 tysięcy złotych na awaryjne zasilacze, systemy IT i aparaturę medyczną wykorzystywaną w rehabilitacji i opiece specjalistycznej.