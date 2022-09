Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Nie polecimy już z Goleniowa do Modlina. Linia Ryanair zawiesza to połączenie. Tak będzie od końca października.

Połączenie zostało uruchomione w maju. Do podwarszawskiego portu lotniczego można teraz polecieć pięć razy w tygodniu.



To była jedna z największych nowości w rozkładzie lotów - zapowiadał Krzysztof Domagalski, rzecznik portu. - Cieszy nas to, że linie lotnicze coraz śmielej myślą o nowych kierunkach.



Ryanair nie zdradza na razie, jaki jest powód zawieszenia połączeń. Wiadomo, że nie będzie go w zimowym rozkładzie lotów.



Z Goleniowa do Warszawy kursują również samoloty LOT-u.



Linie lotnicze ograniczą, także inne połączenia na polskich lotniskach.