Miasto musi oszczędzać, bo brakuje pieniędzy

Mirosław Żylik z Koalicji Samorządowej Szczecin. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Cięcia są bolesne, ale konieczne. Tak prezydencki radny wyjaśnia problemy szczecińskiej komunikacji miejskiej, która oszczędza m.in. na połączeniach.

Mirosław Żylik z Koalicji Samorządowej Szczecin w "Rozmowach pod Krawatem" dodał, że rosną koszty paliwa, inflacja, brakuje także kierowców i motorniczych, bo miasto nie ma na pensje, które przyciągnęłyby nowych pracowników.



Żylik nie zgadzał się z argumentami, że miasto wydało za dużo na inwestycje. Jego zdaniem problemy rozwiązałyby pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy.



- Brakuje kasy na paliwo. Jedynym rozwiązaniem jest to, że trzeba zmniejszyć liczbę kursów. Jesteśmy w takiej sytuacji, że realnie nasze dochody strasznie maleją - mówi Żylik.



- Ponad 7 miliardów złotych wydane na inwestycje. Może trzeba było zwyczajnie z czegoś zrezygnować? - pytał prowadzący rozmowę Andrzej Kutys.



- Tę sytuację może uzdrowić jedna rzecz, pieniądze z KPO. One byłyby przeznaczone na inwestycje - mówi Żylik.



KPO to szereg dotacji, pożyczek i kredytów z środków europejskich, które mają pomóc polskiej gospodarce. Rząd od kilku miesięcy negocjuje z Brukselą przyznanie środków.



Mirosław Żylik zapewniał, że urzędnicy będą szukać w następnym budżecie pieniędzy na podwyżki.