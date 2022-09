Dwa szpitale w regionie nawiązały współpracę

Szpital w Kamieniu Pomorskim będzie współpracował z placówką na szczecińskich Pomorzanach. Wszystko po to, by zwiększyć dostęp pacjentów do leczenia i profilaktyki.

Nie ma mowy jednak o przejęciu mniejszego szpitala przez większy, współpraca ma się opierać na zasadach partnerskich. Choć jak informuje starostwo, odbywać się będzie w zakresie organizacji, zarządzania i funkcjonowania Szpitala w Kamieniu Pomorskim. Strony podpisały już stosowne porozumienie. Dzięki niemu pacjenci będą mogli korzystać z badan profilaktycznych, zabiegów robotem Da Vinci, zabiegów leczenia zaćmy oraz uczestniczyć w programach lekowych.



To nie pierwsza próba takiej współpracy. Trzy lata temu starostwo chciało połączyć szpital w Kamieniu z placówką w Gryficach lub przy Unii Lubelskiej w Szczecinie.



- Też rozważamy taką możliwość, nawet trójstronną współpracę. Powiat, EMC i np. szpital na Unii Lubelskiej, gdzie są bardzo dobrzy fachowcy. Tutaj byłyby konsultacje i zabiegi. Ta współpraca mogłaby istnieć - mówił starosta kamieński Józef Malec.



Tak było po tym, jak z prowadzenia szpitala wycofała się prywatna spółka EMC. Dziś szpital w Kamieniu prowadzi powiat.