Ostrzeżenie przed burzą i gradem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wielu mieszkańców zachodniopomorskiego wybudziła dziś w nocy potężna burza. Niestety to nie koniec. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem i przed silnym deszczem w województwach południowych i zachodnich.

Jak powiedziała Emilia Szewczak z IMGW, niebezpieczne zjawiska atmosferyczne zaczną pojawiać się około południa, natomiast zanikać będą wieczorem. - Burzom będą towarzyszyć opady do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Miejscami może pojawić się grad - dodała Szewczak.



W kolejnych dniach strefa burz będzie przesuwała się do centrum Polski i następnie na wschód.