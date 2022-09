Kolejne inwestycje drogowe w regionie z rządowym dofinansowaniem

Fot. Andrzej Kutys [Radio Szczecin]

Niespełna 8 milionów złotych, żeby wyremontować dziurawą jak szwajcarski ser drogę we wsi Jęczydół obok Kobylanki oraz prawie 4 mln zł na wybudowanie parkingu w turystycznej miejscowości Morzyczyn.

W czwartek podpisano umowy na realizację inwestycji finansowanych niemal w całości z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.



- Niesamowite dziury. Panie kochany, trzepie jak diabli. Wreszcie się doczekamy czegoś dobrego - mówi mieszkanka wsi Jęczydół.



- Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład w dużym stopniu dofinansowuje tę inwestycję, bo jego poziom wynosi aż 95%. Bez tego byśmy tych inwestycji nie zrealizowali własnymi środkami - mówi Julita Pilecka, wójt Gminy Kobylanka.



- Środki wygospodarowane z budżetu państwa trafiają do samorządów na inwestycje, które nie byłyby realizowane, gdyby nie rządowe wsparcie. Często czekały na to dziesięciolecia. Strona rządowa i samorządowa muszą robić wszystko, by Polakom żyło się lepiej. Żeby kryzys był jak najmniej odczuwalny, a inwestycje były realizowane - mówi Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.



W ramach Polskiego Ładu w naszym regionie samorządy otrzymały dotychczas ponad 2 miliardy złotych. Poza tym, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg rocznie jest do wydania w zachodniopomorskim około 100 milionów złotych.