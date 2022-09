Ekspert: w 2023 roku może dojść do serii obniżek stóp procentowych

To ostatnia lub jedna z ostatnich podwyżek. Tak szczeciński ekspert kredytowy komentuje decyzję Rady Polityki Pieniężnej.

RPP podniosła poziom stóp o 25 punktów bazowych. To jedenasta podwyżka z rzędu, ale też niższa od poprzednich.Zdaniem Konrada Droździńskiego to oznaka, że cykl podwyżek właśnie dobiega końca.- Ta podwyżka prawdopodobnie będzie jedną z ostatnich, o ile nie ostatnią. Może jestem optymistą. Natomiast ludzie tak chętnie nie kupują dóbr i usług, a to będzie miało przełożenie na niepodnoszenie stóp. Prawdopodobnie w 2023 roku nawet na serię obniżek - mówi Droździński.Więcej na temat polityki RPP, jej powodów i skutków dla nas i gospodarki w audycji "Rozmawiamy o Pieniądzach" ok. godziny 14.40 na naszej antenie, a także na naszej stronie internetowej