Miał ratować zwierzęta, a według śledczych było zupełnie inaczej

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Szczecińska prokuratura postawiła zarzuty Michałowi K., który w Wielgowie prowadzi Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Do sądu trafił akt oskarżenia w tej sprawie.

Michał K. miał znęcać się nad zwierzętami, które przebywały w jego ośrodku - mówi Michała Tomala, rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie.



- Mężczyzna znęcał się nad przebywającymi tam zwierzętami, w tym ptakami drapieżnymi rasy bielik i myszołów, bocianami, krukami oraz strusiem. Utrzymywał je w niewłaściwych warunkach bytowania, w pomieszczeniach zbyt małych i przegęszczonych, nieadekwatnych do ich naturalnych potrzeb - mówi Tomala.



Ze szczególnym okrucieństwem znęcał się nad zwierzętami przywiezionymi z interwencji - dodaje rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie.



- Przetrzymywał przez wiele dni zamknięte w przyczepie samochodowej zwierzęta przywiezione z interwencji. Nie udzielał im niezbędnej pomocy medycznej, a także żywności i picia. W ten sposób świadomie fundował im ból i cierpienie oraz doprowadzał w ten sposób niejednokrotnie do ich uśmiercenia, karmiąc je mięsem padłych zwierząt - mówi Tomala.



Michałowi K. grozi do pięciu lat więzienia. Ośrodek w Wielgowie prowadzi od 2008 roku.