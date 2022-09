Antalya. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Turcja hitem tegorocznych wakacji. Czartery do tego kraju były bardzo popularne na lotnisku w Goleniowie.

To dzięki temu, że od kwietnia Polacy, by wjechać do Turcji nie potrzebują paszportu. Jak mówi Krzysztof Domagalski, rzecznik podszczecińskiego portu, znacząco wpłynęło to na preferencje turystów z regionu.



- Touroperatorzy podjęli decyzję o wprowadzeniu czterech kursów do Turcji w tygodniu, czyli 800 osób tygodniowo korzystało z naszego lotniska na połączeniu Szczecin-Antalya-Szczecin, co jest naprawdę super wynikiem i dobrym prognostykiem przed kolejnym sezonem, gdzie mamy zapowiedzi touroperatorów, że od końcówki maja do końca października będą operowali cztery razy w tygodniu z naszego lotniska do Turcji - powiedział Domagalski.



Czartery do Turcji z Goleniowa będą latać do połowy października.