Co po śmierci królowej?

Jak wyglądać będą najbliższe dni po śmierci Elżbiety II? Znamy zarys planu, choć szczegóły mogą się jeszcze zmienić.

W Windsorze zabrzmi dzwon. 96 uderzeń: jedno za każdy rok, jaki przeżyła królowa. Nowy król - Karol III - zwróci się wieczorem do mieszkańców królestwa z orędziem. Wcześniej ma się spotkać z premier Liz Truss. Premier, która jeszcze trzy dni temu widziała się z jego poprzedniczką i dostała od niej misję utworzenia rządu.



W sobotę spodziewamy się proklamacji - Karol formalnie zostanie ogłoszony królem. To symbol, bo tron nie jest pusty nawet przez sekundę. Karol stał się monarchą z chwilą odejścia swej matki. Ale proklamacja zabrzmi w dwóch miejscach stolicy Anglii, a w dzień później w innych zakątkach królestwa: Irlandii Północnej, Walii i Szkocji.



W przyszłym tygodniu - uroczyste procesje w Edynburgu i w Londynie. Później trumna będzie też wystawiona na widok publiczny, by Brytyjczycy mogli się pożegnać po raz ostatni. Pogrzeb odbędzie się prawdopodobnie w poniedziałek 19. września.