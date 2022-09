Miasto musi zwrócić kierowcom miliony. Dyskusja w "RSnW"

Nadal nie wiadomo, w jaki sposób zostaną zwrócone kary, jakie naliczono kierowcom za parkowanie m.in. na placu Orła Białego. Rozmawiali o tym goście "Radio Szczecin na Wieczór".

Kara wynosiła 200 złotych.- Jesteśmy w toku opracowywania procedur - poinformował Wojciech Jachim ze spółki miejskiej Nieruchomości i Opłaty Lokalne. - Na pewno jest podstawa do tego, żeby zwracać. Mamy ten wyrok, który jest podstawą do tego, żeby zwracać opłaty dodatkowe, natomiast ta procedura ciągle nie jest jeszcze zamknięta. Nie jest ustalona do końca tak, aby można było ją opublikować i przekazać do wiadomości.Grzegorz Gruca ze Stowarzyszenia Prawo Na Drodze wygrał z Miastem Szczecin 187 spraw. Uważa, że prawnicy reprezentujący miasto kłamią. - W tej sytuacji jestem gotów przedstawić dowody w sprawie. Dowody w formie pisemnej, samych prawników Gminy Miasto Szczecin, którzy posługują się bardzo często w sprawach sądowych nieprawdą, czyli poświadczają nieprawdę. Składają fałszywe zdjęcia, potwierdzają nieprawdziwe informacje. Co do samych prawników mam ogromne zastrzeżenia - powiedział Gruca.Szacuje się, że po niekorzystnym wyroku sądu administracyjnego Miasto Szczecin będzie musiało zwrócić kierowcom nawet 4 miliony złotych.