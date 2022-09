Fot. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

To coś dla miłośników czytania o każdej porze dnia i nocy. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny testuje całodobowy automat do książek. To pierwsze takie urządzenie w Szczecinie.

Automat wyglądem trochę przypomina paczkomat. Stanął przed wejściem do Biblioteki Głównej uczelni, przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie. Książki będzie można wypożyczyć - jak i zwrócić - o każdej porze. Ma to być rozwiązanie dla mocno zapracowanych i zabieganych studentów.



Aby z wypożyczyć książkę niezbędna jest karta biblioteczna lub elektroniczna legitymacja. Najpierw składamy zamówienie w katalogu bibliotecznym i wybieramy miejsce odbioru, czyli książkomat. Gdy lektury będą gotowe, pracownik biblioteki umieści je w urządzeniu, a zamówienie w systemie bibliotecznym będzie oznaczone jako gotowe do odbioru. Wszystko - jak zapewnia uczelnia - trwa dosłownie kilka sekund.



Pierwsze książki za pośrednictwem tej nowinki wypożyczymy 1 października.