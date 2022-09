Mały Rolnik Mati czeka na targi w Barzkowicach

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Przyciągają nie tylko rolników z wieloletnim stażem, ale też młodych adeptów. W piątek ruszają Targi Rolnicze w Barzkowicach.

To okazja do wymiany doświadczeń i inwestycji. Od wielu tygodni czeka na nie jeden z najmłodszych rolników w regionie. To ośmioletni Mateusz Wypchło z Kłodowa koło Widuchowej. Na Youtubie prowadzi swój kanał Mały Rolnik Mati. Pokazuje, jak hodować kury i jak trzeba się nimi zajmować.



- Jadę do Barzkowic, żeby kupić nowe kury - mówi Mateusz.



Podczas targów, które potrwają do niedzieli, zaprezentuje się 400 wystawców.