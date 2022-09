Szpital na Pomorzanach otrzymał sprzęt za ponad 7,5 mln zł [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Sprzęt medyczny za ponad 7,5 mln złotych trafił do Szpitala na Pomorzanach. Placówce użyczono tomograf komputerowy, analizator pomiarów krytycznych, aparat RTG i USG.

Umowę przekazania sprzętu podpisali wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki i dyrektor szpitala Marcin Sygut.



- Dzisiaj jest ten dzień, kiedy ostatecznie pieczętujemy tę sprawę. Czyli sprzęt, który został wypożyczony wojewodzie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a on przekazał go dalej Szpitalowi Klinicznemu na Pomorzanach. Można powiedzieć, że zostaje u nas w Szczecinie - mówi wojewoda Bogucki.



Za przekazanie sprzętu dziękował dyrektor Sygut.



- Obiecuję, że nie będzie stał w magazynach, nie będzie się kurzył, będzie służył przede wszystkim pacjentom. On już jest wykorzystywany, bo zasilił klinikę nefrologii i klinikę chirurgii. W listopadzie prawdopodobnie oddamy klinikę ginekologii i położnictwa, a ten sprzęt będzie stanowił jej częściowe wyposażenie - mówi dyrektor szpitala.



Sprzęt medyczny pochodzi z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.