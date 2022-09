Kogo boli krzyż? [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W obronie krzyża i przeciwko manipulacjom, czyli nowa kampania bilbordowa w Szczecinie.

To inicjatywa stowarzyszenia Fidei Defensor. Jak informują działacze organizacji krzyż jest akceptowalny publicznie i świadczą o tym badania. Według sondażu CBOS 87% osób nie widzi przeszkód, aby krzyż mógł wisieć w budynkach i miejscach publicznych. Tym czasem politycy opozycji "mydlą oczy" zasłaniając się opinią publiczną i twierdzą, wprost przeciwnie - mówi Adam Surmacz ze Stowarzyszenia Fidei Defensor.



- Od Sławomira Nitrasa, posła z ziemi szczecińskiej słyszymy o piłowaniu katolików z przywilejów. W 2020 roku Szymon Hołownia stwierdził, ze większość powinna uszanować to, że komuś krzyż przeszkadza. W sierpniu 2021 roku z ust lidera PO, Donalda Tuska słyszymy, że jego zdaniem miejsca publiczne takie jak sejm czy szkoła, powinny być wolne od symboliki religijnej - mówi Surmacz.



Adam Surmacz dodaje, że kampania ma też na celu uświadomić mieszkańców, że polskie prawo daje wolność wyznania, sumienia i eksponowania symboliki religijnej.



- Prawo do wyznawania swojej wiary i ekspozycji symboli religijnych jest w konstytucji w art. 53. Wolność sumienia i wyznania znajduje także pokrycie w prawie międzynarodowym. Ta kampania wskazuje ze 87 procent osób akceptuje krzyż w przestrzeni publicznej, dlatego nie możemy dawać się zastraszać głośnej mniejszości - mówi Surmacz.



Bilbord w obronie krzyża, przedstawiający wynik badania CBOS zobaczyć można m.in. przy skrzyżowaniu ul. Warcisława i Przyjaciół Żołnierza w Szczecinie.