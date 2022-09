Fot. Kamil Nieradka [Radio Szczecin]

Jeden z najpiękniejszych zamków na Pomorzu Zachodnim otwiera się dla turystów. W sobotę i niedzielę będzie można zwiedzieć zamek w Pęzinie niedaleko Barzkowic i Stargardu.

Zabytek będzie można podziwiać od godziny 10 do 18 - mówi Joanna Gąsiorowska ze spółki, która jest właścicielem.



- Zapraszamy do wioski rycerskiej, na grillowanie oraz na pokazy konne rycerskie w sobotę i niedzielę - mówi Gąsiorowska.



Zamek w Pęzinie powstał został na przełomie XIV i XV wieku przez joanitów.

W późniejszych wiekach rozbudowano go o części gotyckie, renesansowe i neogotyckie.



W Barzkowicach trwają właśnie 34. Targi Rolne Agro Pomerania. To gratka dla miłośników dobrego jedzenia, rękodzieła, ale także rolników, hodowców i producentów.