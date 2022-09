Wystawa Mistrz i Morze w Posejdonie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W Posejdonie Center - budynku biurowo-handlowym w Szczecinie można oglądać jubileuszową wystawę "Mistrz i Morze".

To projekt galerii sztuki ArtGalle realizowany od dekady. Znani i uznani artyści na prośbę kuratorki wystawy przygotowują prace związane z morzem. Dla niektórych to wyzwanie, ale artyści chętnie je podejmują, dla innych to temat, którym inspirują się od lat. Wystawa dostępna jest na pierwszym piętrze Posejdona. Całość przygotowała Jolanta Szczepańska- Andrzejewska z ArtGalle.



- To jest 10 jubileuszowa wystawa - 19 artystów, ponad 30 prac. Wystąpią artyści polscy i zagraniczni, m.in Wojciech Siudmak, Rafał Olbiński, Hanna Bakuła - szalona i energetyczna.



Wystawa dostępna jest codziennie w godzinach pracy biurowca, wstęp jest wolny.