Rusza IV Archidiecezjalna Pielgrzymka Dzieci

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

W sobotę odbędzie się IV Archidiecezjalna Pielgrzymka Dzieci do pierwszego na świecie Sanktuarium Dzieci Fatimskich na osiedlu Kasztanowym w Szczecinie. O 11 uroczystej mszy św. będzie przewodniczył biskup Virgilio Antunes z Coimbry w Portugalii. W sanktuarium znajduje się też wierna kopia kaplicy fatimskiej.

Mottem pielgrzymki są słowa dzieci fatimskich - mówi ks. Marek Maciążek, kustosz sanktuarium.



- Miłujcie Boga i żyjcie po chrześcijańsku - te słowa nabierają szczególnego znaczenia, zwłaszcza dzisiaj, kiedy człowiek zaczyna wierzyć temu światu, zamyka swoje serce na miłość działanie łaski Boga - mówi ks. Maciążek.



Kult świętych dzieci rozwija się w sanktuarium - dodaje ks. Maciążek.



- Przed pandemią przybyło do naszego sanktuarium blisko sześć tysięcy pielgrzymów z różnych stron Polski a czasami Europy. Była pielgrzymka z Portugalii, Niemiec, indywidualne pielgrzymki ze Szwecji, Norwegii czy Francji - mówi ks. Maciążek.



W niedzielę z kolei uroczystości związane z 5. rocznicą konsekracji Sanktuarium Dzieci Fatimskich. W południe nabożeństwo różańcowe a o 13 uroczysta msza święta, której będzie przewodniczył biskup Virgilio Antunes z Coimbry w Portugalii.



W maju 2017 roku papież Franciszek ogłosił w Fatimie świętymi Hiacyntę i Franciszka Marto - dwójkę dzieci, które w 1917 roku były świadkami objawień Matki Bożej. Trzecie z dzieci fatimskich Łucja, która została potem zakonnicą i głosiła fatimskie orędzie zmarła w 2005 roku. Troje pastuszków w pobliżu Fatimy przeżywało objawienia maryjne w każdy 13. dzień miesiąca począwszy od maja do października 1917 roku. W objawieniach Maryja wzywa do codziennej modlitwy na różańcu, do nawrócenia i pokuty.



Podczas objawień w Fatimie Matka Boża przekazuje w objawieniach trzy tajemnice, w których m.in. zapowiada wybuch II wojny światowej, jeśli nie skończą się obrazy Boga. Przepowiada wczesną śmierć Hiacyncie i Franciszkowi. Maryja prosi także o zawierzenie jej świata i Rosji. Jeśli nie nastąpi nawrócenie, Maryja zapowiada cierpienie m.in. Ojca Świętego. Ostatnia z tajemnic, która wspominała o cierpieniu i śmierci "biskupa odzianego w biel" została ujawniona w 2000 roku, za zgodą Jana Pawła II. Polski papież szczególnie zaczął interesować się Fatimą po zamachu na swoje życie 13 maja 1981 roku, w dzień objawień fatimskich. Rok po zamachu w Fatimie dziękował Matce Bożej za ocalenie życia.