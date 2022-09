Festyn charytatywny dla 5 letniego Kornela z Dąbia

5-latek po wypadku walczy o powrót do zdrowia - znajomi zbierają pieniądze na jego rehabilitację. W niedzielę w południe organizują festyn przy SP nr 23 w Dąbiu. Chłopiec leży w szpitalu w śpiączce po wypadku samochodowym.

- Uraz jest głównie w obszarze mózgu, Kornel wygląda jakby spał, ale to uszkodzenie mózgu jest na tyle duże, że ciągle jest w śpiączce farmakologicznej. Pieniądze są zbierane na leczenie, bo rokowania są ostrożne, przy tak rozległych urazach trudno powiedzieć ,jak to się skończy. Kornel ma dopiero 5 lat, więc komórki mogą się regenerować lepiej niż u dorosłego. Wiadomym jest, że potrzebna będzie rehabilitacja, której NFZ nie refunduje - opowiada Joanna Złotkowska, współorganizatorka akcjiNa niedzielnym festynie przy Szkole Podstawowej numer 23 w Dąbiu sprzedawane będą słodkości, żurek i popcorn, malowane buźki, przygotowano dmuchańce do skakania i konkursy dla dzieci.Zabawa zacznie się o godzinie 12. Kornelowi można też pomóc poprzez stronę zrzutka.p l.