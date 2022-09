Urząd Morski buduje nowe nabrzeża

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Urząd Morski

Urząd Morski w Szczecinie przygotowuje się do budowy dwóch nabrzeży w małych portach w Lubiniu i Wolinie. Nabrzeża są już projektowane. Mają powstać w przyszłym roku mówi Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego.

- Jeśli chodzi o to co dzieje się w Wolinie i Lubiniu, to prace projektowe. Lubin jest portem typowo rybackim. Jeśli chodzi o Wolin projekt, który wykonujemy to nowa przystań rybacka, dużo się dzieje w naszych małych portach - mówi Zdanowicz.



Dotychczas Urząd Morski wybudował pomost w Niechorzu, W Trzebieży właśnie jest odbierane nowe nabrzeże, w Lubiniu też pierwsze nabrzeże jest gotowe.



- Przede wszystkim infrastruktura dostępowa jest niezbędna do tego, żeby statki mogły zawijać do tych portów czy przystani, dzięki temu remontowi falochrony, które były w złym stanie zostały wyremontowane - mówi Zdanowicz.



Inwestycje w większości są prowadzone dla rybaków. Nowa infrastruktura pozwoli korzystać z małych portów przez kolejne dziesięciolecia.